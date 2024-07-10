بالفيديو|عالم أثري: المصريون القدماء أجروا جراحات لاستئصال سرطان المخ

قال الدكتور أحمد عامر، المتخصص في علم المصريات، إن المصريين القدماء أجروا جراحات دقيقة في مجال الطب، مشيرًا إلى أن هناك دراسات أكدت قيام المصري القديم باستئصال أورام سرطانية من المخ فعليا، والمقصود بالأورام هو الإصابة بمرض ينتج عنه تلف في الأنسجة.



وأضاف "عامر" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن المصريين القدماء برعوا في مجال الطب، إذ إنهم استطاعوا استئصال أورام الثدي، موضحًا أن حسي رع من أقدم الأطباء المشهورين للغاية في عهد الملك زوسر، إذ كان يتخصص في الأسنان.

وتابع، أن الملك أمحوتب كان طبيب جراح ومهندس، مشيرًا إلى أن أقدم مدرسة طب كانت موجودة في سايس «منطقة في محافظة الغربية الآن»، موضحًا أن المصري القديم اعتمد على الكثير من الأدوات أثناء القيام بالعمليات الجراحية كالمشرط والسكين والإبر والخيط.