وزير الاستثمار: نسعى لإحداث تغيير ملموس يشعر به المواطنون

أكد وزير الاستثمار حسن الخطيب، أن دور الوزارة الحالي هو إحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن في ظل التحديات التي تواجه الدولة .

وأشار حسن الخطيب وزير الاستثمار، إلى ضرورة تعظيم الاستثمار المحلى لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية مع حل مشاكل الضرائب بالنسبة للمستثمرين

وأضاف وزير الاستثمار، أننا نسعى للعمل على خفض حجم المديونية وتعظيم أصول الدولة في الفترة القادمة وخلق مساحة للقطاع الخاص، مشيداً بالتعاون بين جميع الوزارات لتحسين بيئة العمل الاستثمارية.

انطلاق اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة

وانطلقت أعمال اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب عملها اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

حيث تعقد اللجنة اجتماعين اليوم، الأول بحضور وزراء " المالية ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، والاستثمار والتجارة الخارجية " ، والاجتماع الثانى بحضور وزراء " العدل ، والأوقاف ، والثقافة " ذلك للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة .

وتضم اللجنة الخاصة نحو 42 نائباً وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

حيث بدء الاجتماع الأول بحضور وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي

ومن جانبه أكد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة، على حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.