شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بدء مراحل التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بـ 29 قرية وعدد من التجمعات، وذلك بحضور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والعميد محمد أحمد رمضان استشاري مجلس الوزراء، وممثل الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية ورؤساء المدن والقرى المعنية.

محافظ مطروح: الانتهاء من معاينة القرى المستهدفة في المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة

وأوضح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، أنه تم الانتهاء من معاينة 15 وحدة محلية قائمة، و16 مركز شباب، و26 نقطة إسعاف بالمرحلة الثانية بمركز مطروح الحمام والضبعة وسيدي براني والسلوم ومطروح والنجيلة، وتم توقيع نموذج محضر معاينات للمشروعات المستهدفة في المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينة براني، وجارٍ استكمال المعاينات بمركز سيوة وباقي القطاعات الأسبوع المقبل.

وقامت اللجنة بمعاينة مشروعات عدد من القطاعات بحضور ممثلي مراكز المدن والإسعاف والشباب والرياضة مع عمل زيارات ميدانية لمركزي الحمام والضبعة في الفترة من 26 إلى 28 يونيو الماضي، ومراكز مرسى مطروح والنجيلة وبراني والسلوم خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو الجاري، وتم توقيع المحاضر للمشروعات التي تمت معاينتها من رؤساء القري والمراكز والتوجيه لمراكز المدن بعمل محاضر معاينة وكروكي لكل مشروع واعتماده من مجلس المدينة وإرساله للمحافظة تمهيداً لتخصيص الأراضي اللازمة في ذلك.



محافظ مطروح: الانتهاء من حصر احتياجات ومطالب المواطنين بالقرى المستهدفة

وأشار المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من حصر كل احتياجات ومطالب المواطنين بالقرى والتجمعات المستهدفة بالمحافظة، وإعداد خطة تنموية متكاملة في كل القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق المطلوبة، تمهيدا لبدء دخول المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

محافظ مطروح يشهد بدء مراحل التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة “حياة كريمة”

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