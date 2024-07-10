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الأربعاء 10 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس اقتصادية النواب: برنامج الحكومة متميز ويلمس المتخصصين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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أشاد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وعضو اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، بالبرنامج المقدم من الحكومة الجديدة.

وأكد “سليمان”، أن البرنامج متميز ويلمس ذلك المتخصصين، مشيرا إلى أن المواطن المصري لديه بعض المتطلبات من الحكومة أبرزها مشكلة التضخم.

وتساءل رئيس اللجنة الاقتصادية خلال اجتماع لجنة دراسة بيان الحكومة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، ووزراء المجموعة الاقتصادية عن خطتها لتقليل سعر الفائدة الذي بلغ حوالي ٢٧%.

وأكد الدكتور محمد سليمان ان التمثيل التجاري يعد بمثابة ورقة رابحة لتحقيق مزيد من الصادرات الوطنية شريطة توفير الإمكانيات اللازمة للتمثيل التجاري.

النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية المواطن المصري بالبرنامج المقدم من الحكومة الجديدة