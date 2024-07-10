رئيس اقتصادية النواب: برنامج الحكومة متميز ويلمس المتخصصين

أشاد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وعضو اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، بالبرنامج المقدم من الحكومة الجديدة.

وأكد “سليمان”، أن البرنامج متميز ويلمس ذلك المتخصصين، مشيرا إلى أن المواطن المصري لديه بعض المتطلبات من الحكومة أبرزها مشكلة التضخم.

وتساءل رئيس اللجنة الاقتصادية خلال اجتماع لجنة دراسة بيان الحكومة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، ووزراء المجموعة الاقتصادية عن خطتها لتقليل سعر الفائدة الذي بلغ حوالي ٢٧%.

وأكد الدكتور محمد سليمان ان التمثيل التجاري يعد بمثابة ورقة رابحة لتحقيق مزيد من الصادرات الوطنية شريطة توفير الإمكانيات اللازمة للتمثيل التجاري.