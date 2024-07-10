بتكلفة 15 مليون جنيه|توسعة ورفع كفاءة مدرسة نكلا الثانوية لاستيعاب الكثافات الطلابية

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة عددًا من المشروعات التنموية الجارِي تنفيذها بمركز ومدينة منشأة القناطر لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ بها ومدى الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من الأعمال بتلك المشروعات.



وبدأ المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لتوسعة ورفع كفاءة مدرسة نكلا الثانوية المشتركة والتي تشمل إقامة مبنى تعليمي جديد بتكلفة 15 مليون جنيه ويضم 12 فصلا ومعامل وصالة أنشطة وغرفا إدارية.



وأكد المحافظ أهمية التوسع فى إنشاء مدارس جديدة ودخولها الخدمة لاستيعاب الكثافات الطلابية الكبيرة التي تعاني منها العديد من مدارس المحافظة إلى جانب أهمية إضافة مبانٍ جديدة للمدارس الحالية لتحقيق أقصى استفادة منها لافتًا أن العام الدراسي المقبل سوف يشهد دخول مدارس جديدة بكل قطاعات المحافظة.



شملت جولة محافظ الجيزة تفقد مراحل التنفيذ لكوبرى أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر لربط مدينة أشمون بالمنوفية ومدينة أبو غالب بالجيزة، وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات والحفاظ على أرواح المواطنين.



واختتم المحافظ جولته الميدانية بتفقد مشروع الرصف بطريق ترعة محمود خليل من طريق الملك حتي طريق 19 ببرقاش بطول 5 كم ووجه برفع معدلات أعمال الرصف وفقًا للجدول الزمني المحدد مع سرعة إنهاء الأعمال بحسب للمعايير الفنية اللازمة.



رافق المحافظ، إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ للمراكز والمدن وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ومحمد نور، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبد الراضي، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر ونجوى السعيد، مدير مديرية الطرق والكبارى بالجيزة، وأشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وعبد الناصر سعد، رئيس هيئة الأبنية التعليمية.