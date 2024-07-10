بعد أزمتها مع حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تدخل مصحة نفسية

أعلنت الناقدة الفنية مها متبولي، دخول المطربة شيرين عبدالوهاب إلى المصحة النفسية مرة أخرى، بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها حسام حبيب خلال الفترة القليلة الماضية.

خضوع شيرين عبدالوهاب لإحدى المصحات النفسية

كتبت الناقدة الفنية مها متبولي، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، قائلة: "دخلت شيرين عبدالوهاب المصحة لتلقي العلاج ورضخت لطلب شقيقها ووالدتها، حيث ألحا بشدة لإقناعها بأن العلاج هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذها من الأزمة التي تمر بها، علاج شيرين جاء وسط مخاوف من سعى حسام حبيب لإخراجها من المستشفى والزج بها مرة أخرى نحو مصير مجهول".

وتابعت: "قرار العلاج جاء إثر تعرض شيرين لوعكة صحية قاسية نتيجة سلسلة من الاحباطات والخلافات مع حسام حبيب، أسفرت عن مشاجرة وإصابات وبلاغ في القسم إلا أن الخسارة الفادحة هي انهيار شيرين نفسيا وإلغائها لحفلاتها الخارجية وتوقف نشاطها الفني لأجل غير مسمى، نتمنى أن تتجاوز شيرين أزمتها وتستعيد لياقتها وثقتها بنفسها وتعود لجمهورها وفنها".

دعم الفنانين المطربة شيرين عبدالوهاب

حرص عدد من الفنانين على دعم المطربة شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة قائلة: "إلى شيرين عبدالوهاب، انتي أكبر من أنك تخلي دلوعة ماما تعمل فيكى كل ده، ويخلي سيرتك لبانه مُره في بوق الناس".

وتابعت: "انتي أذكى من انك تدخلي عداوات مع أقرب الناس ليكي علشان كل ذنبها إنها حبيتك وكانت عايزة تمنعك منه ومن شره.. انتي نجمة أكبر من فكرة أن كومبارس ممكن يهدها، يولع الحب اللي يعمل في صاحبه كده يا شيرين".

كما وجهت الفنانة مي كساب رسالة دعم إلى المطربة شيرين عبدالوهاب وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، "إلى أختي وصديقة العمر ‎شيرين عبد الوهاب ارجعيلنا شيرين.. ما حدش هينقذك ولا هيرجع حقك غير نفسك .. فوقي انتي شيرين عرفتك قوية وجدعة وكريمة وصادقة ومعافرة.. قومي خدي نفسك وعافري".

وأضافت: "اقفي تاني علي رجليك اردمي الماضي ده وابدأي صفحة جديدة عشان خاطرنا كلنا اللي بنحب شيرين انقذي إنتي شيرين”.