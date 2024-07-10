الثانوية العامة 2024.. فرحة بين طلاب القليوبية لسهولة الـ 3 مواد

عبر طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية، عن فرحتهم لسهولة امتحان مواد الجبر والهندسة الفراغية لشعبة العملي رياضيات، ومادة الجيولوجيا لشعبة العملي علوم، وكذلك علم النفس والاجتماع الشعبة الأدبية.

وأكد الطلاب أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، إلا أنه تضمن بعض الأسئلة التي تميز الطالب المتفوق عن باقي زملاءه من الطلاب.

وأوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أنه تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم للتعامل بشكل فوري مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء أداء الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، موجهاً مدير مديرية التربية والتعليم بالتواصل المباشر معه حال ظهور أي معوقات، إلى جانب توفير كافة سبل الراحة لرؤساء وأعضاء اللجان سواء داخل المدارس أو الاستراحات الخاصة بهم.

وأشار، إلى قيام جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات من خلال تقديم كافة أوجه الدعم للعاملين بمديرية التربية والتعليم، تكثيف حملات النظافة وتجميل محيط المدارس وإزالة أي إشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين، إلى جانب رفع درجة الاستعداد القصوى بمرفق الإسعاف وتوفير مديرية الصحة والتأمين الصحي للأطباء داخل كل لجنة، إلى جانب التواجد الشرطي في محيط اللجان لتحقيق الانضباط وتوفير السيولة المرورية، كما تم التنسيق مع مديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، إلى جانب التنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمحافظة والمديريات لتوفير سيارة للمرور على اللجان، فضلاً عن توفير الوسائل والاحتياجات اللازمة باللجان من وسائل التهوية وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية.

ومن جانبها أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحانات الثانوية العامة لهذا العام بمحافظة القليوبية بلغ 48541 ويؤدون امتحاناتهم أمام 105 لجنة عامة (منهم لجنة للمكفوفين ولجنة لـ Stem) في 12 إدارة تعليمية.

طلاب الثانوية العامة بالقليوبية: امتحان التاريخ سهل والفيزياء صعب

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