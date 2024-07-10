البورصة تقرر قيد زيادة رأسمال مصرف أبو ظبي الإسلامي المرخص لـ10 مليارات جنيه

أعلنت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية عن قيد زيادة رأس المال المرخص به لمصرف أبوظبى الإسلامى – مصر، من 7 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3 مليار جنيه، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية.

وأضافت البورصة، أن اللجنة وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لمصرف أبوظبى الإسلامي – مصر، من 5 مليارات جنيه الى 6 مليارات جنيه بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعة على عدد 100 مليون سهم (بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة ) بالقيمة الأسمية البالغة 10 جنيه للسهم الواحد.

وسيتم تمويل الزيادة من توزيعات الأرباح الظاهرة في القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهى في ديسمبر 2023، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".

وأضافت البورصة أسهم البنك بعد الزيادة المجانية ستندرج على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم الشركة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأحد المقبل.