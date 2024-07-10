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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. محافظ الجيزة يتفقد المشروع القومي «مستقبل مصر» بمنشأة القناطر

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ميدانيًا، أعمال تنفيذ مأخذ مياه من فرع رشيد بنهر النيل للمشروع القومي "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي ضمن المشروع العملاق الدلتا الجديدة لاستصلاح الأراضي بمحور الضبعة بالظهير الصحراوي لمدينة ٦ أكتوبر.
وأكد المحافظ أن المشروع يعد من أهم المشروعات الزراعية على أرض محافظة الجيزة حيث يستهدف المشروع زراعة 700 الف فدان، والتى  دشنتها الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي بهدف توسيع الرقعة الزراعية للبلاد لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وسد الفجوة في السوق المحلي ما بين الإنتاج والاستيراد.
وقد استمع المحافظ لشرح توضيحى لمسارات المشروع وبحث النقاط المتعارضة مع المشروع وبحث الاستجابة لمطالب الأهالى بالقري المجاورة للمشروع من خلال عمل مسارات بديلة وطرق خدميه لمداخل القرى المجاورة للمشروع .
رافق المحافظ خلال جولته ابراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة ومحمد نور السكرتير العام المساعد  محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة للأعمال  .

 

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