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الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تربح 4.6 مليار جنيه في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة
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واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بصورة جماعية في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 4.6 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب. 

وصعد مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 28,530.89 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX 33 Shariah  بنسبة 0.29%، وصولا إلى مستوى 2,764.21 نقطة. 

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 6,320.12 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 9,161.09 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.28%، مسجلا 12,336.69 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.12%، ليصل إلى مستوى 35,022.01 نقطة، كما صعد مؤشر EGX ESG بنسبة 0.3% وصولا لمستوى 5,737.83 نقطة.

البورصة منتصف تعاملات اليوم