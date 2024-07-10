البورصة تربح 4.6 مليار جنيه في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بصورة جماعية في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 4.6 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 28,530.89 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.29%، وصولا إلى مستوى 2,764.21 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 6,320.12 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 9,161.09 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.28%، مسجلا 12,336.69 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.12%، ليصل إلى مستوى 35,022.01 نقطة، كما صعد مؤشر EGX ESG بنسبة 0.3% وصولا لمستوى 5,737.83 نقطة.