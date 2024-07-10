وزير القوات المسلحة البريطاني: يجب على جميع الحلفاء الاستمرار في دعم أوكرانيا

أكد وزير القوات المسلحة البريطاني لوك بولارد اليوم الأربعاء ضرورة استمرار حلفاء بلاده في دعم أوكرانيا بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

وقال بولارد -في تصريح لقناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- "إننا سنعمل مع جميع الحلفاء بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية للتأكد من قيامهم بالدعم، وذلك لأن أمن أوكرانيا هو أمننا جميعا".

وأضاف بولارد أن هزيمة روسيا في أوكرانيا ليست مهمة لكييف نفسها فحسب، بل أيضا للمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" قد وصل في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى العاصمة الأمريكية (واشنطن) للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة هناك، والتي أشار إلى أنها تعد فرصة للحلفاء من أجل التأكيد على دعمهم لأوكرانيا في ظل استمرار الحرب الروسية.

