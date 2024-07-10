الصين تسعى لزيادة إنتاجية الأغنام لمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد السكان

تسعى مؤسسات البحث العلمي في الصين إلى استخدام الهندسة الوراثية لزيادة إنتاجية أغنام "أفانج" التي تترعرع في مدينة تشامدو، والتي تتميز بحجمها الكبير، وسرعة نموها، وإنتاجها الكثيف للحوم، وذلك لمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد السكان.

وأوضح "تليفزيون بريكس" اليوم /الأربعاء/ أن الباحثين في مركز تكنولوجيا الهندسة الجنينية في مدينة تشامدو الصينية يقومون باستخدام أحدث التقنيات لزيادة إنتاجية هذه السلالة عالية الجودة من الأغنام عبر التخصيب وتجميد البويضات وزراعة الأجنة.. علما بأنه يوجد حاليا أكثر من 300 ألف رأس من الأغنام في مدينة تشامدو.

يشار إلى أن تليفزيون "بريكس" قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا فضلا عن الدول التي انضمت حديثا وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.

