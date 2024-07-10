غدًا.. انطلاق فعاليات مهرجان أهالينا الصيفي بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى، مشيراً إلى الدور الهام الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائماً ما يؤكد على الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون لما له من تأثير في رفع الوعي لدى المواطنين، كما أنه قوة مصر الناعمة.

وفى هذا الإطار أشار أحمد سامي خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى بدء انطلاق فعاليات مهرجان أهالينا الصيفى بنادي ههيا الرياضى حيث تبدأ الفعاليات يوم الخميس الموافق 11 يوليو حتى يوم السبت 13 يوليو 2024م، وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة و برئاسة عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة و بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين وبمشاركة قطاعات وزارة الثقافة المختلفة (دار الأوبرا المصرية، الهيئة العامة المصرية للكتاب ، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومى لثقافة الطفل ، صندوق التنمية الثقافية و أكاديمية الفنون) .

و أشار مدير فرع ثقافة الشرقية أن الفعاليات تأتى ضمن البرنامج الثقافي الفني المكثف الذي أعدته هيئة قصور الثقافة خلال الأجازة الصيفية ، في إطار مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" والتي تشهد فعاليات متنوعة بمختلف المحافظات ، تحقيقاً لمبدأ العدالة الثقافية والمساهمة في بناء الإنسان واكتشاف مواهب النشء والشباب.

وأضاف مدير فرع ثقافة الشرقية أن فعاليات اليوم الأول ستشهد إفتتاح معرض للحرف التراثية (الخيامية) للفنانة سالي نصر، بجانب لقاء مفتوح حول "حقوق الإنسان" يشارك به غريب عبد العال (مدير التعليم الابتدائي بإدارة ههيا التعليمية سابقاً)، وعرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف.

وتتواصل الفعاليات في اليوم التالي مع لقاء إحتفالاً بالعام الهجري الجديد تقديم الحسيني رشاد (مدير قسم الجودة بإدارة ههيا التعليمية سابقاً) يعقبه مجموعة من الأناشيد والإبتهالات لفرقة الشرقية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أحمد صلاح.

وفى اليوم الثالث والأخير تنظم مكتبة ههيا لقاء حول "الهجرة غير الشرعية" تقديم غريب عبد العال، يعقبه باقة من الأغاني الطربية والوطنية تتغنى بها فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو قطب السيد.