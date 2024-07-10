إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية.. صور

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 23..لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ، قامت في رابع أيام المرحلة الأولى من الموجة الـ 23 بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة لـ 19 حالة تعدٍ بمساحة 2399 متر مباني و7 حالات تعدٍ بمساحة 15 فدانا و10 قراريط و18 سهما على الأراضي الزراعية بمراكز (الزقازيق - منيا القمح - أبو حماد - بلبيس - أبو كبير - الحسينية - أولاد صقر - ديرب نجم - كفر صقر - الإبراهيمية - فاقوس).

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكل أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.