وكيل النواب: كتابة التقرير النهائي لبرنامج الحكومة الإثنين المقبل

قال المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، إنه بعد انتهاء اللجنة من اجتماعاتها الإثنين المقبل، تقوم الأمانة الفنية بكتابة التقرير متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة.

جاء ذلك في أول اجتماعات اللجنة اليوم بحضور الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور حسن الخطيب، الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما يشارك في الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

وأعلن أن مجلس النواب، يناقش تقرير اللجنة في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21 يوليو، حيث يعقب تلك المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس.



وأكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن مدة عمل اللجنة 10 أيام.

وأوضح رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن الاجتماعات تستمر حتى يوم الاثنين المقبل، بواقع اجتماعين كل يوم، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه تتم دعوة الوزراء في الحكومة الجديدة تباعا، على أن يكون هناك اجتماع واحد يوم الجمعة المقبل.