وكيل رياضة المنيا يلتقى بممثلى الكيانات الشبابية

التقى الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا اليوم الأربعاء، بمنسقي الكيانات الشبابية والمتطوعين التى تعمل تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة في الاجتماع الشهري الذي يتم عقده بصفة مستمرة.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع الكيانات الشبابية لتوسيع قاعدة المشاركة من الشباب فى مختلف القطاعات .

حضر الاجتماع العديد من ممثلي الكيانات الشبابية من منسقين ونواب الكيانات ، فقد حضر ممثلوا كيانات “شباب يدير شباب yly ، الاتحاد الشبابي لدعم مصر، شباب قادرون، كوادر شباب المنيا ، المصريون الشباب، سند شباب الصعيد، مؤسسة القادة، إرادة شباب مصر، الجبهة الدبلوماسية، اتحاد طلاب تحيا مصر، وممثلى نموذج محاكاة برلمان الشباب والشيوخ” ومثل كل كيان شبابى منسق الكيان بالمحافظة ونوابه.

تناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات منها الاستعداد لحضور اللقاء الحواري ومبادرة وطن يجمعنا بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ المنيا والقيادات، تقديم التهنئة لمحافظ المنيا ونائب المحافظ، وكذلك مناقشة تشكيل هيكل كل كيان مع مراعاة عدم تكرار الأعضاء فى كل كيان، كذلك خطط العمل خلال الفترة المقبلة ، واستمع لآراء ومقترحات ممثلوا الكيانات الشبابية في الأنشطة والفعاليات.

وجه وكيل الوزارة التحية لأعضاء الكيانات الشبابية والمتطوعين ونماذج المحاكاة وجميع شباب المشروعات الموجودة بالمديرية.

وأشار إلى أن المديرية بجميع مراكز الشباب تفتح أبوابها لكافة الشباب وللجميع ، وان الوزارة والمديرية تدعم كافة الكيانات الشبابية والمبادرات والحملات التى تعمل تحت مظلة الوزارة وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى ، ومساعدتهم وإشراكهم فى كافة الفاعليات والأنشطة التي تنفذها المديرية ومراكز الشباب والمشروعات التي تقدمها الوزارة .

استمع " عكاشة " لكافة الأفكار والآراء المقدمة من ممثلي الكيانات الشبابية، ووجه إلى معاونى وكيل الوزارة بتدوين كافة المقترحات والأفكار ليتم تنفيذها وفق الأنشطة المتاحة، والمداومة على الاجتماع الشهرى بصفة دورية لمتابعة أعمال وأنشطة الكيانات ومشاركتهم فى الأنشطة والفعاليات، كذلك أشار إلى أن يقوم كافة أعضاء الكيانات الشبابية بعمل عضويات بمراكز الشباب لتوسيع قاعدة المشاركة والممارسة، مع الموافقة على عمل عديد من اللقاءات والدورات التدريبية لهم.

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