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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية العامة 2024.. تباين آراء الطلاب حول امتحان الجبر والهندسة بالغربية

ارشيفيه
ارشيفيه
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أكد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية فى محافظة الغربية، أن امتحان الجبر والهندسة جاء مناسبا ولكن بعض النقاط به فوق المتوسط، والبعض الأخر لفت إلى أن الامتحان لم يكن من خارج التوقعات وجاء مباشرا وواضحا.

في حين أشار آخرون إلى أن الامتحان جاء طويلا ويحتاج لوقت أطول لحله مع أن الأسئلة واضحة وغير غامضة، باستثناء أجزاء بسيطة من الامتحان.

وكان محافظ الغربية، قد رفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المراكز والمدن و المدارس والإدارات التعليمية ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، لاستقبال امتحانات الثانوية العامة ، لافتا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلاً عن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأشار ناصر حسن وكيل وزارة التعليم بالغربية، إلى أن 40 ألف و661 طالب وطالب يؤدون الامتحانات داخل 113 لجنة بالمحافظة، وأنه تم تجهيز اللجان والسماح بوجود مرواح استاند بعد التأكد من تأمين مصادر التيار الكهربي لضمان التهوية الجيدة للطلاب أثناء الامتحانات، وتشكيل غرف عمليات لتلقى الشكاوى ومواجهة الطوارئ طوال فترة الامتحانات.

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