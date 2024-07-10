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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط نصف طن ألعاب نارية بحوزة عاطل في عين شمس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط عاطل بمنطقة عين شمس بحوزته نصف طن ألعاب نارية.
تعود تفاصيل الواقعة عندما اكدت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس قيام (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بالإتجار فى الألعاب النارية متخذاً من مخزن ملحق بمسكنه مركزاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة امنية من ضبطه بالمخزن المُشار إليه وبحوزته (15 كرتونة تحوى 470 كيلو جرام ألعاب نارية). 
بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (250 ألف جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث قسم شرطة عين شمس الألعاب النارية منطقة عين شمس