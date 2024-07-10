تنسيق الجامعات 2024|تعرف على برنامج شعبة اللغات بكلية التجارة وإدارة الأعمال

أعلنت جامعة حلوان عن برنامج شعبة اللغات بكلية التجارة وإدارة الأعمال؛ وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي، حيث تم تحديد عدد من الشروط التي يتم على أساسها القبول بشعبة اللغات بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان وهي كالتالي:

1. أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة فى نفس العام الدراسى للقبول.



2. أن يكون الطالب مقبولًا بكلية التجارة وإدارة الأعمال انتظام، وعن طريق مكتب التنسيق، وفى نفس عام التقدم (أى ثانوية عامة حديثة).



3. الحصول على 80% على الأقل من الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية، ويفضل خريجي المدارس التي تكون اللغة الأجنبية الأولى بها هى اللغة الإنجليزية.



4. الحاصلون على شهادة الثانوية الإنجليزية (IGCSE ) بشرط الحصول على تقدير (C ) على الأقل فى مادة اللغة الإنجليزية.



5. الحاصلون على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الأمريكية (Diploma High School ) بشرط الحصول على تقدير (C ) على الأقل فى مادة اللغة الإنجليزية.



6. أن يكون التفضيل عند قبول الطلاب في ضوء الأعداد التى يقرها المجلس الأعلى للجامعات على أساس المجموع الاعتباري للدرجات الحاصل عليها الطالب (مجموع الثانوية العامة إضافة لرجة مادة اللغة الإنجليزية ودرجة المستوى الرفيع فى مادة اللغة الإنجليزية إن وجد).



7. أن تكون أسبقية القبول من بين الطلاب المرشحين للكلية مباشرة من مكتب التنسيق ويكون قبول الطلاب المحولين من جامعات أخرى في حالة وجود أماكن شاغرة على نفس الأساس السابق في حدود العدد المتبقى من المرحلة الأصلية " السابقة ".



8. يصدر قرار من مجلس الكلية ويعتمد من رئيس الجامعة باعتماد نتيجة القبول بشعبة اللغات وبذلك يصبح المشمولين بالقرار فى حكم المقبولين بالشعبة.



اجراءات التقدم للقبول بشعبة اللغات بالكلية

تتاح العديد من التخصصات لطلاب شعبة اللغات بالكلية فلديهم فرصة الاختيار من بين 7 تخصصات دراسية بدءا من الفرقة الثالثة، وتضم الكلية التخصصات التقليدية للدراسات التجارية، إلى جانب توافر عدد متميز وفريد من التخصصات مثل التجارة الخارجية، ونظم المعلومات الإدارية، والعلاقات الدولية.



التخصصات المتاحة أمام الطالب داخل شعبة اللغات:

1. شعبة المحاســـبة Accounting

2. شعبة إدارة الأعمـال Business Administration

3. شعبة إقتصاديات التجارة الخارجية Foreign Trade Economics

4. شعبة الاقتصاد Economics

5. شعبة العلاقات الدولية International Relations

6. شعبة الإحصاء التطبيقى Applied Statistics



وتكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المذكورة أربعة أعوام دراسية، مقسمة إلى ثمانية فصول دراسية بواقع فصلين في كل سنة دراسية، يبدأ التخصص على الشعب المختلفة بدءا من الفرقة الثالثة، وتقوم الدراسة على أساس المحاضرات والدروس العملية، ويشترط لتخرج الطالب أن يجتاز بنجاح المقررات المدرجة بلائحة الكلية المعتمدة وتتراوح بين 50-51 مقرر موزعة على 8 فصول الدراسة.