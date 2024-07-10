بعد وفاته.. تعرف على مصير مقعد حمادة القرشي عضو مجلس الشيوخ الراحل

يبحث الكثير عن مصير مقعد النائب حمادة قرشي، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ديروط، بعد إعلان خبر وفاته صباح اليوم، بعد معاناة قصيرة مع المرض، وكان النائب حمادة قرشي، عضوا منتخبا عن دائرة ديروط بمحافظة أسيوط بالنظام الفردي.

وحدد قانون مجلس الشيوخ، كل تفاصيل خلو مكان أحد الاعضاء المنتخبين.

وتستعرض «البوابة نيوز» مصير مقعد النائب حمادة قرشي، عضو مجلس الشيوخ، وفقا للقانون، فيما يلي:

نصت المادة 26 إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

ووفقا لذلك النص، فسوف يتم إعلان خلو مقعد النائب، وإجراء انتخابات تكميلية في محافظة أسيوط، لشغل مقعد النائب، نظرا لأن مدة مجلس الشيوخ ما زال بها فترة أكثر من 6 شهور.