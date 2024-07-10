جولات متواصلة لمسئولي المدن الجديدة لدفع العمل بمبادرة "سكن لكل المصريين "

واصل رؤساء ومسئولو أجهزة تنمية مدن أكتوبر الجديدة، والسادات، والسويس الجديدة، و 15 مايو، الجولات الميدانية لمتابعة ودفع أعمال تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين ".

جاء ذلك في إطار الاهتمام بالمشروعات القومية التي تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له جودة الحياة، وفى مقدمتها، الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطي الدخل.

وخلال جولاتهم التفقدية، أكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة، تكثيف جميع الأعمال على مستوى مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والعمل على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال حتى يتسنى تسليم الوحدات إلى مستحقيها فى مواعيدها المقررة، بجانب دفع العمل بمشروعات المرافق والطرق.

وفي هذا الإطار، تابع المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، مع مسئولي الجهاز، الموقف التنفيذي ونسب إنجاز المشروعات المختلفة في المدينة، وعلى رأسها مشروعات الإسكان والخدمات بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين ".

كما عقد المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، اجتماعًا مع الجهات المشرفة على مشروعات الإسكان والخدمات بالمدينة، لمتابعة المواقف التنفيذية، تم خلاله التشديد على ضرورة الاهتمام بجودة الأعمال واتباع المعايير الهندسية لاختيار أفضل الخامات في المشروعات المختلفة.

وقام مسئولو الجهاز، بتفقد مواقع المشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " والخدمات، وذلك بحضور ممثلي الشركات المنفذة وجهات الإشراف، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف معدلات الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات، وإنذار الشركات المتقاعسة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأوضح المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، أنه تم وجارٍ تنفيذ ٣٥ ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " ، كما تم البدء في تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة، والتي بلغت تقدماً ملحوظاً في معدلات التنفيذ.

وقام المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو الجهاز، بجولات ميدانية لمتابعة المشروعات الجارية، ومنها المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " المرحلة الخامسة، محور منخفضي الدخل بحي الفردوس الذي يضم 2180 وحدة، للوقوف على آخر المستجدات مع شركات المقاولات العاملة.

وخلال الجولة، وجه المهندس ياسر عبد الحليم، بوضع خطة زمنية محددة للانتهاء من أعمال الطرق الداخلية وطبقة الأسفلت والبلدورات بجودة وكفاءة، كما شدد على الانتهاء من أعمال الزراعة بالحي، وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للمدينة.

وتفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، يرافقها مسئولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بجميع قطاعات مدينة السويس الجديدة، والتي تشمل القطاع السكني الذي يضم تنفيذ ٨٦ عمارة بها ٢٠٦٤ وحدة سكنية مساحة الوحدة ٩٠ م ٢ بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " كمرحلة عاجلة.

وتابعت " مخلوف " محطة معالجة الصرف الصحي العاجلة " محطة كومبكت " بطاقة ١٠٠٠م٣، وأيضا شبكة إنارة الطرق بقطاع الكهرباء، كما تفقدت الأعمال الجاري تنفيذها بقطاع الطرق بالمنطقة الخدمية والتي تضم السوق التجارية ومدرسة التعليم الأساسي والحضانة، وخزان تكديس المياه سعة ١٠٠٠٠م٣ ضمن أعمال البنية التحتية.

وأكدت رئيس جهاز السويس الجديدة ضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية في تنفيذ الأعمال تفعيلاً لحصول الجهاز على شهادات الأيزو في نظم إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية، وفي إطار مراعاة البعدين الاجتماعي والبيئي بمدن الجيل الرابع ومنها مدينة السويس الجديدة مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ.

وتفقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، مواقع عمارات المبادرة " سكن لكل المصريين " بمنطقة النرجس، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال، يرافقه مسئولو الجهاز.

وتابع جميع الأعمال الجارية من تنسيق الموقع العام وأعمال المرافق والطرق والخدمات، كما تفقد عدداً من العمارات من الداخل للوقوف على حالة التشطيبات الداخلية للوحدات ومدى جودة الأعمال بها.

وأفاد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بأن منطقة النرجس تحتوي على 465 عمارة بها 11160 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل ".

وفي سياق متصل، تفقد المهندس علي سعد، أعمال رفع كفاءة الطريق الرابط بين طريق الأوتوستراد والإسكان الاجتماعي مروراً بمدخل المدينة على الطريق الدائري الأوسطي، حيث تابع أعمال الطبقة الأسفلتية الجارى العمل بها ونسب تنفيذ الأعمال.

وأشار " سعد " إلى أن الأعمال تأتى ضمن خطة جهاز المدينة بالعمل على تحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها على مستوى كافة المراحل بالمدينة، بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية داخل وخارج المدينة.