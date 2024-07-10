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الأربعاء 10 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يترأس لقاء مسئولي الواحة سنتر بالإيبارشية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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ترأس الأنبا باسيليوس مطران الأقباط الكاثوليك، ترأس مساء أمس، لقاء مسؤولي وأعضاء “مشروع الطفل ” تحت شعار بالحوار هنكمل المشوار إشراف مكتب الواحة سنتر بالإيبارشية بقيادة الأب مكاريوس فريد، بحضور لفيف من الأباء كهنة الإيبارشية، حيث تمت مناقشة وتقييم ما تم إنجازه الفترة الماضية وتقييم الاحتفال بيوم الطفل العالمي .

وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم و توجيهاته وتوصياته ووضع رؤى وآليات لتنظيم أمور الخدمة والعمل بها خلال الفترة المقبلة، متمنيا للجميع خدمة مباركة مثمرة .

وجدير بالذكر تأتى هذه اللقاءات في إطار اهتمام وحرص الأنبا باسيليوس متابعة كل الأنشطة الخدمية في الإيبارشية.

الأنبا باسيليوس مطران الأقباط الكاثوليك مشروع الطفل الحوار الواحة الأب مكاريوس فريد يوم الطفل العالمي