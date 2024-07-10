الجيش الروسي ينفذ سلسلة هجمات على مواقع استراتيجية تابعة للقوات الأوكرانية

أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف الأوكرانية سيرجي ليبيديف، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي نفذ سلسلة من الهجمات على أهداف استراتيجية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرا إلى تحييد أكثر من 100 شخص في مقاطعة نيكولاييف.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن ليبيديف قوله: "في مقاطعة زابوريجيا، تم استهداف قرية بيلينكويي بالقرب من محطة نيبولون، حيث يتم تخزين المعدات العسكرية، وفي جوارها، يجري إصلاح معدات عسكرية، ويوجد هناك مبان لثكنات القوات الداخلية مجاورة للمحطة، وحدث انفجار قوي بعد الاستهداف".

وأضاف: "سُمعت 3 انفجارات في مدينة ريفني وكانت الانفجارات من الجانب الغربي للمدينة، حيث توجد وحدة عسكرية تعرضت للهجوم سابقًا في منطقة أوباروف وأن الاستهداف الثاني في حوالي الساعة 2:40 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، بدأ بانقطاع الإنارة، أما الاستهداف الثالث في حوالي الساعة الرابعة صباحًا، فقد سُمع دوي الانفجارات في جانب مطار ريفني في اتجاه وحدة الاتصالات".

وأشار ليبيديف، إلى أنه يوجد على أراضي مطار "ريفني" مركز خدمة للطائرات الخفيفة، حيث يتم الآن تجميع الطائرات المسيرة، ويتم تخزين المعدات في حظائر وصناديق في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، يقع مجمع فنادق "صوفيا" هناك، حيث غالبا ما يتم إيواء المرتزقة الغربيين.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي "فورونيج" و"بيلجورود".