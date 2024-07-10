الثانوية العامة 2024.. إصابة مراقب بهبوط خلال امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالمنيا

أصيب مراقب بهبوط عام أثناء أداء امتحان مادة الرياضة البحتة “الجبر والهندسة الفراغية” بلجان امتحانات محافظة المنيا وتم نقله للمستشفى.

وتلقت غرفة عمليات التربية والتعليم بالمنيا، بيانا بإصابة محمد عزت بيومي 54 سنة المقيم الأشمونين ملوي بهبوط عام أثناء مراقبته لامتحان مادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراعية) بشهادة الثانوية العامة بلجنة معهد قراءات ملوي الثانوي الأزهري التابع لإدارة ملوي التعليمية شمال المنيا وتم نقله بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفى ملوي التخصصي

وأدي 2370 طالبا وطالبة من طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة بالمنيا اليوم الأربعاء امتحان مادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالمنيا قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية.

وشكل حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا غرفة عمليات بإشراف الدكتور علي عبدالسلام مدير التعليم العام بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة وتلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور.

وشدد حمدي على التنسيق التام بين المديرية وكل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين كل اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويُسر.

كما شدد حمدي مصطفى، على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كل التوجيهات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير الامتحانات، ومراجعة موقف اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية من حيث توفير الإضاءة الجيدة، والتأكد من صيانة المراوح وتوفير مبردات مياه نظيفة للشرب بكل لجنة امتحانية، والتأكيد على نظافة الحمامات، وتوفير زائر صحي بكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وأدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.