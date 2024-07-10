ترامب يهاجم نائبة الرئيس الأمريكي.. ويدعو بايدن لتحدي الجولف

شن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، هجوما لاذعا ضد نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس، خلال تجمع حاشد بالقرب من ميامي، في وقت يحتدم فيه الصراع داخل الحزب الديمقراطي بشأن ما إذا كان يجب أن يواصل جو بايدن السباق الرئاسي من عدمه.

وخلال حديثه في نادي الجولف المملوك له في مدينة دورال، بولاية فلوريدا، التزم ترامب الصمت حيال اختياره لنائب الرئيس المحتمل، رغم أن اسم عضو مجلس الشيوخ ماركو روبيو، الذي كان حاضراً في الحدث، ذكر مرات عدة.

وتحدّث ترامب عن روبيو بالاسم، قائلاً: "أعتقد أنهم ربما يعتقدون أنني سأعلن أن ماركو سيكون نائب الرئيس، لأن هذا الأمر يحظى بتغطية إعلامية كبيرة".

وقال ترامب هذا الأسبوع إنه من المرجح أن يتخذ قراراً قبيل أو خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الذي تبدأ فعالياته في 15 يوليو الجاري.

ورغم اعتلائه المنصة متأخراً بنحو ساعة، لم يتوقف ترامب في انتقاد بايدن، بسبب أدائه في المناظرة الرئاسية التي أجريت يونيو الماضي، والتي أثارت الشكوك بشأن قدراته الذهنية وأهليته لمنصب الرئيس، وأججت دعوات بعض الديمقراطيين لتنحيه عن السباق الرئاسي، لكن بايدن يصر على أن الأمر ليس سوى ليلة سيئة وأنه لن ينسحب من السباق.

وبلهجة ساخرة وصف ترامب اختيار بايدن لهاريس، أول امرأة من أصول إفريقية تشغل منصب نائب الرئيس، بأنه "قرار رائع"، معتبراً أنها غير كفؤة إلى حد أن الديمقراطيين مترددين حيال استبدال بايدن بها على رأس قائمة المرشحين الديمقراطيين لمنصب الرئاسة.

واتهم ترامب هاريس، وهي عضوة مجلس الشيوخ والمدعية العامة السابقة لولاية كاليفورنيا، بالعمل مع ديمقراطيين آخرين لـ"التغطية على مشكلات السلامة العقلية التي يعاني منها بايدن". وأضاف أن سجل هاريس "سيضر بحظوظها الانتخابية".

وقال ترامب: "لا أعتقد أن اشتراكية كاليفورنيا التي اعتنقتها هاريس تحظى بقبول واسع لدى الأميركيين في دورال أو في ميامي أو في فلوريدا، لأننا في فلوريدا لا نحب الاشتراكية، وإنما نريد حريتنا".

وتحدى ترامب بايدن في مباراة للجولف، قائلاً: إنها يجب أن تكون رجلاً لرجل، بلا منظمين وبلا قيود، على 18 حفرة في الجولف، في إشارة إلى الجدل الذي خاضاه خلال المناظرة بشأن من له أفضل أداء في هذه الرياضة.

وقال ترامب: "يكون هذا التحدي ضمن أكثر الفعاليات الرياضية مشاهدة في التاريخ، ربما أكثر من كأس رايدر أو بطولة الماسترز"، مضيفاً أنه "سيوجه لبايدن 20 ضربة".

ورغم أنه وصف المحاكمات التي يواجهها بأنها "مدفوعة سياسياً"، إلا أن ترامب قال: إنه يقدر بشدة الشجاعة التي أبداها القضاة المحافظون الذين حكموا لصالحه"، مضيفاً: "إنهم يمتلكون عقلية عظيمة ورؤية ثاقبة وبصيرة فائقة".

ومن المقرر أن يسافر الرئيس السابق، السبت، إلى بنسلفانيا لحضور تجمع حاشد بعد الظهر في بوتلر، حيث ينصب التركيز على أي إشارة أو إعلان بشأن مَن سيختاره لمنصب نائب الرئيس.

كما يُنظر إلى روبيو، والسيناتور جيه دي فانس، وحاكم ولاية نورث داكوتا دوج بيرجوم، باعتبارهم المنافسين الرئيسيين للانضمام إلى ترامب على قائمة الترشيح الجمهورية.

في المقابل، اتهمت حملة بايدن الرئيس السابق بالكذب بشأن هاريس، وقالت إنه يحاول صرف الانتباه المتزايد عن مشروع 2025، وهو عبارة عن حزمة خطط مثيرة للجدل وضعتها مجموعة محافظة لإعادة تشكيل الرئاسة حال فوز ترامب في انتخابات 5 نوفمبر.

وقال متحدث باسم حملة بايدن، إن "تصريحات ترامب الغريبة والمضطربة لن تمنع نائبة الرئيس هاريس من الدفاع عن سجل بايدن، والنظر في سجل ترامب المتطرف".

ورفضت حملة بايدن تحدي الجولف، ووصفته بأنه "خدعة"، مضيفة أن بايدن مشغول بقضايا الحكم، فيما علّق الناطق باسم الحملة جيمس سينجر: "كنا نتحدى دونالد ترامب أن يقف في وجه فلاديمير بوتين، ولكنه ركع له".