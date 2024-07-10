لجنة تحكيم جوائز نقابة الصحفيين تشيد بانفراد روبير الفارس في «البوابة نيوز»

الأربعاء 10/يوليو/2024 - 11:42 ص

أشادت لجنة التحكيم جوائز نقابة الصحفيين، بصحيفة البوابة نيوز، وذلك في الحفل الذى أقيم أمس الثلاثاء 9 يوليو 2024 لتوزيع جوائز مسابقة الصحافة المصرية لعامي 2022 و20 23 بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين وكوكبة من رواد المهنة.

وأشادت اللجنة بموضوع الزميل روبير الفارس، والذى حمل عنوان “عزوة عزيزة أوراق معركة مجهولة لطه حسين ضد طالبة بكلية الحقوق”، حيث انفرد روبير الفارس بنشر أوراق المعركة التى دارت أحداثها في العام الجامعي 1937 بأروقة جامعة القاهرة، حيث قامت طالبة تدعى عزيزة عصفور بحملة واسعة لمنع الاختلاط في الجامعة، وطالبت بتدريس الدين، وذلك بعد مرور عشر سنوات على معركة كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي وكشف التحقيق عن تصدي العميد لها.