الأونروا: قصف 4 مدارس في الحرب الجارية بقطاع غزة خلال أيام

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لهيئة الأونروا، أن هناك 4 مدارس قصفت في الحرب الجارية بقطاع غزة خلال أربعة أيام، موضحا أن ثلثي مدارس الوكالة تعرضت للقصف أو تضررت منذ بدء الحرب على غزة.

وأضاف المفوض العام لهيئة الأونروا، أن المدارس تحولت من أماكن آمنة لتعليم للأطفال إلى ملاجئ مكتظة وغالبا ما ينتهي بها الأمر إلى مكان للموت، مشيرا إلى أن عمليات القتل والدمار لا تزال مستمرة بعد مرور 9 أشهر من الحرب على غزة.

وتابع المفوض العام لهيئة الأونروا، أنه لا يمكن أن يصبح التجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني هو الوضع الطبيعي ويجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري.