حبس طرفي مشاجرة بالسلاح الأبيض في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر حبس طرفي مشاجرة نشبت بينهم بالسلاح الأبيض وإصابة عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب واستدعاء شهود العيان للاستماع إلى أقوالهم في الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر فيس بوك يظهر خلاله أحد الأشخاص يشهر سلاح أبيض ويروع المواطنين حال استقلاله سيارة ملاكي بالقاهرة.

بالفحص تبين حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة بين كلٍ من طرف أول طالبين أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه وبحوزته سلاح أبيض "تم ضبطه" والآخر قائد السيارة، وطرف ثانى 3 عمال، وذلك لاصطدام الطرف الأول حال استقلالهما السيارة بأحد العمال من الطرف الثاني، ما أدى لحدوث مشاجرة بينهم تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب ونتج عنها إصابة أحد العمال من الطرف الثانى بكسر بالذراع.

على الفور تم ضبط طرفي المشاجرة والسيارة والسلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.