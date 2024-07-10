محافظ المنيا يستجيب لطلبات المواطنين خلال جولة بالشوارع والميادين.. صور

استجاب اللواء عماد الكدوانى محافظ المنيا الجديد، لطلبات وشكاوى عدد من المواطنين خلال جولته بشوارع المنيا والتى قام بها منذ الصباح الباكر لتفقد الحالة العامة بالأسواق والشوارع.

وأكد محافظ المنيا ضرورة الاستماع لشكاوى المواطنين في نطاق المحافظة ووضع حلول عاجلة لها بكافة القطاعات الخدمية، مؤكداً استمرار جولاته الميدانية بالأحياء والمراكز والقرى للاستماع للمواطنين ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والارتقاء بمستوى المظهر الحضاري بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة.

وأكد محافظ المنيا أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم على رأس أولوياته، موضحًا أننا نعمل كجهاز تنفيذي على تلبية وتحقيق آمال وطموحات المجتمع الأسيوطي بمختلف فئاته والحفاظ على المصلحة العامة تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات خاصة للأسر الأكثر احتياجاً وتقديم يد العون وتوفير حياة كريمة لهم.

وعبر المواطنون عن سعادتهم البالغة بجولات المحافظ الميدانية منذ قدومه إلى المحافظة، والاستماع لشكاوى المواطنين ووضع حلول عاجلة لهم.

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