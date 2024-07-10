البطريرك يصل إلى برسبن لزيارة الرسولية الأبوية الأولى إلى الإرسالية السريانية الكاثوليكية

وصل ظهر يوم الأربعاء البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، إلى مطار برسبن الدولي، للقيام بالزيارة الرسولية الأبوية الأولى إلى الإرسالية السريانية الكاثوليكية في برسبن - أستراليا.



ويرافقه في هذه الزيارة : مار باسيليوس جرجس القس موسى الزائر الرسولي في أستراليا ونيوزيلندا، ومار برنابا يوسف حبش مطران أبرشية سيّدة النجاة في الولايات المتّحدة الأميركية، ومار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب يوحنّا إينا كاهن إرسالية سيدني والمكلَّف بخدمة إرسالية برسبن.



وكان في استقباله بعض المؤمنين من أعضاء مجلس إرسالية برسبن، إضافةً إلى ابن شقيقته السيّد نزار عين الشايبة وعائلته، ثمّ توجّه إلى مقرّ إقامته للبدء بفعاليات الزيارة الرسولية الأبوية إلى إرسالية برسبن.