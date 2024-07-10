نص كلمة وكيل أول مجلس النواب ببداية اجتماع اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة

ألقى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، كلمة في بداية الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة.

وجاء نص الكلمة كالتالي:

السادة النواب الأفاضل أعضاء اللجنة الخاصة أرحب بكم جميعا في أول اجتماع لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.

وأرحب بالسادة الوزراء الحاضرين معنا أول اجتماع (السيد الوزير أحمد كجوك، وزير المالية، د. رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار، وأخي وزميلي المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي).

وأوضح سعد الدين أنه عقب إلقاء بيان السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، بجلسة أول أمس، تم إحالة البيان والبرنامج إلى اللجنة الخاصة لدراسته البرنامج وإعداد تقرير عنه وفقا للمادة ١٢٦ من اللائحة الداخلية للمجلس.

مدة عمل اللجنة عشرة أيام من تاريخ إحالة البرنامج إليها... بالتالي اللجنة أمام وقت مضغوط جدا.

بمجرد تشكيل اللجنة مكتب المجلس انعقد على الفور واعددنا جدول لأعمال اللجنة (وزع على حضراتكم) بمعدل اجتماعين في اليوم بداية من اليوم وحتى يوم الاثنين القادم بما في ذلك غدا الخميس والجمعة والسبت... يوم الجمعة فقط سيكون اجتماع واحد، وفي كل اجتماع سيحضر معنا عدد من السادة الوزراء المعنيين... وتم إبلاغ جميع السادة الوزراء بمواعيد حضورهم، وأبلغ بالجدول السيد المستشار وزير الشئون النيابية للتنسيق مع السادة الوزراء المعنيين.... وكنا حريصون أن نبدأ جدول أعمالنا بالملف الاقتصادي لما له من أهمية خاصة لدى الشارع... ويعتبر هو التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة.

وسوف نستمع لكل السادة الوزراء المعنيين لتوضيح رؤيتهم وخطتهم فيما يخص كل وزارة في برنامج الحكومة.

اللجنة الخاصة تضم نواب متخصصون في جميع المجالات، وهم السادة رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، ومستقلين ومعارضة وسيدات وشباب... اللجنة الخاصة عددها ٤٢ نائب ، مؤكدا حرص المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن يمثل أكبر قدر من فئات المجلس المختلفة داخل اللجنة الخاصة حتى تكون المناقشات أكثر فاعلية... ولطرح كافة الاستفسارات والاستيضاحات من السادة أعضاء اللجنة حول البرنامج على السادة الوزراء المعنيين.

وأؤكد لحضراتكم أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة الخاصة بهذا العدد ومن جميع الفئات، والهدف من دعوة جميع السادة الوزراء لاجتماعات اللجنة هو توصيل رسالة للمواطن المصرى بأن مجلس النواب والحكومة مجتمعين لمناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات... وللتأكيد على أن الحكومة الجديدة عازمة بجدية تامة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيا وداخليا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.