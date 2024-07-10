طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية يواصلون التدريب الصيفى بالترسانة البحرية بالإسكندرية

يواصل طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية، برئاسة الدكتور عربى السيد كشك، التدريبات الميدانية الصيفية، تحت إشراف أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، خالد خضر وكيل الكلية لشئون التدريب والخدمات، وعبدالعظيم إسماعيل المنسق العام للتدريب.

قام مجموعة من طلاب برنامج تكنولوجيا المعلومات بالتدريب الصيفى التطبيقى زار خلالها الطلاب منطقة الأحواض وورش بناء واصلاح السفن بالإضافة إلى منطقة القزق، وتم التعرف على عمليات التصنيع والتطورات الحديثة التى تتم داخل ترسانة الإسكندرية.

ومن جانبه، أكد عربى كشك، أن الجامعة تسعى إلى تأهيل طلابها، وإكسابهم المهارات والمعلومات التي تساعدهم أن يتمتعوا بمواصفات علمية تكنولوجية ومهنية، مدعومة بالتطبيق العملي من خلال شركات رائدة في التخصص، وإعداد متخصصين أكفاء في علوم التكنولوجيا، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية ومشروعاتها القومية، والانفتاح نحو الاهتمام بالتصنيع في كافة المجالات.

وتتقدم إدارة الجامعة بخالص الشكر إلى الفريق الإدارى المرافق للطلاب خلال الزيارة لحسن الإستقبال وحرصهم على إثرائها بالمعلومات.