جولات مكوكية للواء عماد الكدواني محافظ المنيا بالشوارع لمتابعة الحالة العامة

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولاته الميدانية المفاجئة، حيث تفقد صباح اليوم، عدداً من القطاعات الخدمية المختلفة للوقوف على سير العمل ومتابعة القضايا والمشكلات التي تمس حياة المواطنين والعمل على حلها على أرض الواقع، وتلبية كافة احتياجاتهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأجرى محافظ المنيا منذ الصباح الباكر جولة بالشوارع لمتابعة حالة الطرق، وللوقوف على آخر المستجدات للمشروعات التى يجرى تنفيذها.

كما تفقد صباح اليوم، عدداً من القطاعات الخدمية المختلفة للوقوف على سير العمل ومتابعة القضايا والمشكلات التي تمس حياة المواطنين والعمل على حلها على أرض الواقع، وتلبية كافة احتياجاتهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد المحافظ أن العمل الميداني والتواجد وسط المواطنين بالشارع وتلبية احتياجات محدودي الدخل واقتحام المشاكل وحلها من أولى أولوياته، وأنه منذ اللحظة الأولى يعمل على كل الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين، مؤكدا على تواجده في الشارع ليل نهار وسط المواطنين لحل مشاكلهم.

وتفقد المحافظ أيضا عددا من الأسواق بشوارع المنيا، حيث قاد حملة رقابية موسعة على الأسواق، للتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار.

وشهدت الجولة تفقد عددًا من السلاسل والمحال التجارية والسوبر ماركت؛ لمُتابعة ضبط الأسعار وتوافر السلع الغذائية بها والالتزام بالاشتراطات الصحية ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة.

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