بالفيديو.. خبير اقتصادي يتوقع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إنه سيكون هناك تراجع كبير في سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، قائلًا: “ما وصلنا له مؤخرًا كان نتيجة مضاربات في السوق، والسعر الذي وصلنا له كان توازني وليس عادل”.

وأضاف "البهواشي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن جهود الدولة المتواصلة لضخ الأموال في البنوك نتيجة الاستثمارات الخارجية؛ تدعم الجنيه المصري في المقام الأول، موضحًا: أن الارتفاع في سعر الجنيه المصري يأتي نتيجة زيادة المعروض من العملة والطلب عليها بالبنوك.

وتابع، أن هناك مؤشرات بتدفقات نقدية ستوفر الدولار في الفترة المقبلة لعامين قادمين، حتى يكون هناك ارتياحية لدى صانع القرار النقدي، كما أن هناك تدفقات دولارية كبيرة نتيجة ارتفاع النقد الأجنبي بسبب الاستثمارات المشتركة مع الدول الكبرى.

وأردف، الخبير الاقتصادي، أن هناك وفرة دولارية في البنوك المصرية، الأمر الذي يساهم في استقرار الجنيه المصري أمام الدولار، معقبًا: "تحريك سعر الصرف قضى نهائيا على السوق الموازي، وأصبح من يحتاج الدولار اليوم؛ يذهب إلى البنك مباشرة".