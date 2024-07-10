الزراعة: المحاصيل الصيفية حالتها ممتازة.. وحملات مرورية للمتابعة في ظل الظروف المناخية الحادة وتوعية المزارعين بطرق المحافظة عليها

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملاتها المرورية على المحاصيل الصيفية، لمتابعة حالة المحاصيل الصيفية وعلى رأسها محصول الذرة .

وقال الدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات، حول أعمال لجنة المتابعة التي تم تكليفها لتفقد حالة الزراعات بالمحافظات، وخاصة محصول الذرة، أن اللجنة تقوم بالمرور الدائم على كل المحافظات وتفقد حالة الزراعات، والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، وعلاج المشاكل التي تواجههم.

وأوضح عيسى، أن اللجنة تفقدت في اخر اعمالها عددا من حقول محصول الذرة بعدة محافظات، باعتباره محصولا استراتيجيا مهما، والذي وجدت حالته العامة ممتازة، ولا يوجد به أية اصابات حشرية، كما تم المرور ايضا على السمسم ونخيل البلح.

من جانبه قام الدكتور أحمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات بمتابعة المحاصيل الصيفية خصوصا الذرة والقطن ومدى تأثيرها بالآفات المختلفة بعدد من المحافظات وكذلك متابعة نشاط المديريات في مكافحة الآفات.

وقال رزق، إن هناك تنبيهات مشددة للجان التابعة للإدارة العامة وإدارات المناطق التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات، للمرور علي الزراعات الصيفية، مشيرا الى قيام مهندسي المكافحة بالمرور الدائم ووجودهم مع المزارعين وأن الحالة العامة جيدة.

وأضاف رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات، ان الادارة قامت بتخصيص مبيدات آفات البادرات الاولي لمحصول القطن للمحافظات القطنية، كما خصصت مبيدات دودة ورق القطن وديدان اللوز لبعض المحافظات، وسوف يتم تخصيص باقي المساحات تدريجيا، كما أنها تراجع باستمرار للتأكد من وجود مبيدات دودة الحشد الخريفية.

وأكد ان الادارة في حال مراجعة دائما لباقي المحاصيل والخضراوات وأشجار الفاكهة للوقوف على الآفات ومدى تطورها، خصوصا في ظل الظروف المناخية الحادة، وان الحالة العامة للزراعات مطمئنة.

وفي سياق آخر قام مركز معلومات تغير المناخ بمتابعة حالة المحاصيل الصيفية في ظل ارتفاع درجات الحرارة المتتالي الذي تشهده البلاد، وتوعية المزارعين بطرق المحافظة على المحاصيل الصيفية وعلى رأسها الذرة كمحصول استراتيجي في ظل الموجات الحارة .

وقال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنه خلال الموجات الحارة التى تحدث هذه الفترة، لا بد من اتباع مزارعي الذرة عددا من التوصيات حتى لا يحدث اي مشاكل في الإخصاب أو مهاجمة دودة الحشد للذرة، وتمثلت التوصيات في تقريب فترات الري بيومين أثناء الموجة شديدة الحرارة، على أن يكون الري في الصباح الباكر قدر الإمكان.

وحذر فهيم، في مرحلة طرد الشعيرة (التزهير) والاخصاب من أنه لو تلى تلك الفترة 6 أيام متتالية الحرارة أعلى من 38° أو 4 أيام أعلى من 40°، لا بد من التدخل بالرش بالكالسيوم بورون في الأراضي الجديدة (البيفوت) أو إضافة فولفيك مع نترات ماغنسيوم مع الري بالغمر في الأراضي القديمة، أما في مرحلة الطور اللبنية فينصح بإضافة من 8 الى 10 كجم سلفات بوتاسيوم مع الري (الغمر) أو 4-5 كجم تنقيط، وهي اضافة مهمة لزيادة حجم الحبة وابيضاض لونها ولمدة ريتين متتاليتين في الطور اللبني للحبوب .

وأضاف فهيم، أنه في حالة الذرة المتأخرة أهم آفة على الإطلاق على الذرة حالياً هي دودة الحشد، فيجب مكافحتها على الفور بمبيد فانتي 240 سم – ابيزو 60 جم - جولد بين 300 جم – سبيدو 80 جم – كوراجن 60 سم، مع المعاملة الموضعية في المناطق شديدة الإصابة المنعزلة،و الرش دائماً في الصباح الباكر أو بعد غروب الشم.، ويمكن استخدام المبيدات مع ماء الري ودي مهمة لمكافحة حشرة المن أيضا خاصة وقت ظهور السنابل.