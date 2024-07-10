في ذكرى رحيل سامي العدل.. محطات وأسرار في حياته وزيجاته ومشواره الفني

تحل علينا ذكرى وفاة الفنان سامي العدل الذي يعد أحد عمالقة الفن، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا مليء بالنجاحات من خلال مشاركته كمنتج وممثل في عدد كبير من الأعمال الفنية التي تنوعت بين السينما والدراما والمسرح.

بداية سامي العدل الفنية

بدأ مشواره الفني من خلال مشاركته في فيلم "كلمة شرف" مع الفنان الراحل فريد شوقي، وشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من نجوم الفن مثل أحمد مظهر، نور الشريف، نيللي، رشدي أباظة، وهند رستم، وكان من إخراج حسام الدين مصطفى.

حقق نجاحًا كبيرًا في السينما المصرية ولكن كان النصيب الأكبر للدراما التليفزيونية، حيث إنه قدم عدد كبير من المسلسلات المصرية ولاقت تفاعل من الجمهور والنقاد الفنيين أبرزها: “البركان، الحرملك، بلاغ للنائب العام، تاهت بعد العمر الطويل، حديث الصباح والمساء، محمود المصري، لقاء على الهواء، قضية رأي عام، وأعمال فنية أخرى".

ثلاث فنانات في حياة سامي العدل

تزوج الفنان سامي العدل المرة الأولى من الفنانة عفاف رشاد، ولكن لن يستمر هذا الزواج كثيرًا، والثانية من الفنانة نادية شكرى وأنجب منها ابنته رشا، أما الثالثة فكانت الفنانة ماجدة نور الدين التي أنجب منها أحمد وخالد.



نصيحة الفنان محمود المليجي

كشف الفنان الراحل سامى العدل، أثناء لقاء تلفزيوني له في برنامج "مصارحة حرة"، عن سر النصيحة التي وجهها له الفنان القدير محمود المليجي، فى بدايات العدل الفنية.

وقال الفنان سامى العدل، إن الفنان محمود المليجي وجه له النصيحة أن مشواره الفني في بداياته هو المرحلة الأهم في الاختيارات الفنية، عكس ما يظن البعض أن الفنان في بداياته يقبل أى عمل.

وتابع العدل "الفنان القدير محمود المليجى قالي أنا دلوقتي بشارك في أعمال عشان اشتغل، ومش مقتنع بيها، لكن الناس مش هتفتكر ليا غير الأعمال المهمة عشان خلاص عملت تاريخ، عكس حد بيبدأ حياته الفنية لازم يبني تاريخ الأول وبعد كده يعمل اللي هو عايزه".

عمل ندم على إنتاجه سامى العدل

علق الفنان سامى العدل على ندمه بعد إنتاج فيلم "الديلر"، البطولة الثنائية للفنان أحمد السقا، والفنان خالد النبوى.

وأكد الفنان سامى العدل أن فيلم الديلر قد خسر 13 مليون جنيه، وذلك بسبب مخرج العمل والتصوير الخارجى لأوقات طويلة دون داعي، وأنهم كانوا في إحدى البلدان الأوروبية 58 يوما، ولم يتم التصوير سوى 11 يوما فقط.

وفاة سامي العدل

توفي الفنان سامي العدل بالمركز الطبي العالمي، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب، عن عمر ناهز 68 عاما.