بالفيديو| "لو مش عطشان اشرب ميه".. الأرصاد تنصح المواطنين لتفادي الموجة الحارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا بالأمس ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية، وهي ارتفاعات تدريجية كبداية لموجة شديدة الحرارة تؤثر على كافة أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن بالأمس سجلت القاهرة 37 درجة مئوية في الظل، ولكن شعرنا بها وكأنها 40 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضاف "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن نسب الرطوبة مرتفعة للغاية بسبب تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي والذي يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة على البحر المتوسط والذي يؤدي لزيادة نسبة الرطوبة في الجو التي تتجاوز الـ 90% في المناطق المطلة على البحر المتوسط وتتجاوز 80% في المناطق الداخلية والقاهرة.

وتابع، أن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو يشعرنا أكثر بارتفاع قيم درجات الحرارة حتى لو لم يكن هناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة، موضحًا أن الأجواء تكون رطبة شديدة الحرارة نهارا، مائلة للحرارة ليلا على معظم أنحاء الجمهورية.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: "نشهد هدوء في سرعات الرياح يجعلنا نشعر بزيادة نسب الرطوبة على أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن ذروة الموجة الحارة تكون غدا الخميس وبعد غد الجمعة"، ناصحة المواطنين بزيادة شرب المياه، قائلة: " حتى لو مش عطشان اشرب ميه".