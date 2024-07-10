الثانوية العامة 2024.. محافظ بني سويف يتابع سير الامتحانات

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف من مسؤولي التعليم على سير امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2024/2023، والتي كانت قد انطلقت منذ 10 يونيو الماضي،ب المواد غير المضافة للمجموع، وتستمر حتى 22 يوليو الجاري، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 19 ألف و166طالباً وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل" موزعين داخل 45 لجنة على مستوى المحافظة

وتابع المحافظ، مع وكيل الوزارة هاني عنتر، سير العملية الامتحانية، والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية مع غرفة عمليات الوزارة "منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان،حيث يؤدى"اليوم"طلاب الشعبة العلمية"علوم" الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، فيما يؤدى طلاب علمي (رياضة) الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، بينما يؤدى طلاب الأدبي الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع، في حين يؤدي طلاب مدارس المتفوقين STEM الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية)، بالتوازي مع أداء طلاب مدارس المكفوفين الامتحان " الفترة الأولى" في مادة علم النفس، وعلم الاجتماع في الفترة الثانية، وتم التأكد من توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وكذا توزيع نماذج الأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

كما أكد وكيل التعليم، تضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات بتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات، منوها عن الاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية وغرفتي الوزارة والمحافظة من ناحية وغرف إدارات التعليم من ناحية آخرى لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على تذليل كافة المعوقات

وتم التنبيه، على الملاحظين بضرورة التأكيد على قيام الطلاب بكتابة البيانات بدقة ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات، مشيرا إلى توجيهات الوزارة بفتح أبواب اللجان بداية من الساعة 8.15صباحا، للانتهاء من كافة إجراءات التفتيش بدقة بالإضافة إلى كتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان بـ10 دقائق، والتأكد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية والتأكيد على الملاحظين على مراجعة البيانات التي يدونها الطالب و منع دخول الطلاب اللجان بأي أجهزة إلكترونية وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية محاولة للغش وتطبيق القانون والقرارات الوزارية بحزم

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.