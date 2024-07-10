استشهاد 8 فلسطينيين بينهم 6 أطفال فى غارة للاحتلال على مخيم النصيرات

قال بشير جبر، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن هناك العشرات من الشهداء والمصابين الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال، فجر اليوم، جراء غارات شنتها طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلية على مخيم النصيرات ومدينة غزة.

وأشار "جبر"، إلى استشهاد 8 فلسطينيين بينهم 6 أطفال، وإصابة 10 آخرين بينهم نساء، في قصف إسرائيلي استهدف المنازل في مخيم النصيرات وسط غزة، فجر اليوم.

ولفت إلى استهداف طائرات الاحتلال محال تجارية في محيط البلدية بالمخيم، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتدميرها، كما نسفت الاحتلال مباني سكنية في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط غزة، بجانب إطلاق مدفعية الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة بمنطقة الحي السعودي غرب رفح.