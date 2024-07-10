محافظ المنيا الجديد يقود جولات رقابية مفاجئة على الأسواق

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولاته الميدانية المفاجئة، حيث تفقد صباح اليوم، عددًا من القطاعات الخدمية المختلفة للوقوف على سير العمل ومتابعة القضايا والمشكلات التي تمس حياة المواطنين والعمل على حلها على أرض الواقع، وتلبية كافة احتياجاتهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وبدأت جولة المحافظ بتفقد عدد من الأسواق بشوارع المنيا حيث قاد حملة رقابية موسعة على الأسواق، للتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، وشهدت الجولة تفقد عددًا من السلاسل والمحال التجارية والسوبر ماركت؛ لمُتابعة ضبط الأسعار وتوافر السلع الغذائية بها والالتزام بالإشتراطات الصحية ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري أو عدم الإلتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة.