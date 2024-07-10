في ذكرى رحيل محمود رضا.. أبرز المحطات في حياة رائد الفن الاستعراضي

تحل اليوم الموافق العاشر من يوليو، ذكرى وفاة الفنان محمود رضا، والذى رحل عن عالمنا بعد أن ترك بصمة فنية خاصة فى تاريخ الفن المصرى.

الرياضة كانت سبب بداية مع الفن

بدأ الفنان محمود رضا فى بدايات الطفولة بعشق كرة القدم، في ساحات الشوارع المصرية في ذلك الوقت، وكان يحب كرة القدم ويمارسها طوال الوقت، حتى تصادف أحد أصدقائه كان يذهب إلى تمرين السباحة التابع كمنحه لطلاب المدارس، وتوجه الطفل محمود رضا إلى تعلم السباحة، ولكن كان يرى أنها رياضة مملة وتحتاج إلى الكثير من التمارين لفعل نفس الشيء كل يوم.

توجه إلى لعبة الجمباز، وأحبها كثيرًا، ثم كان لشقيقه المخرج علي رضا السبب الرئيسي في عشقه لعالم الفن، وكان الفن الاستعراضي بسبب ممارسة رياضة الجمباز هو الشغل الشاغل.

بداية فرقة رضا "رائد الفن الاستعراضى"

كان عشق السينما تملك من الفنان محمود رضا، وكان يمزج أثناء مشاهدة الفيلم بين الحس الفني والحس الإيقاعي كلاعب للجمباز، وكان شديد الشغف بالحالة الفنية التي تنمو يوم بعد آخر، وأثناء إحدى الحفلات للنادي شاهد فريدة فهمي ترقص في استعراض باليه، وفي نفس الوقت كان هو يمارس رياضة الجمباز، وعلم في ذلك الوقت أن هناك رقصة يتم التدريب عليها ولكن لم تنتهِ بشكل جيد، وشارك الفنان محمود رضا فى تصميمات الرقصة وتطويرها إلى أن بدأ في تأسيس فرقة رضا، وبدأ فى تكوين أعضاء الفرقة من طلاب الجامعات وكانت بمثابة طفرة في ذلك الوقت أن يتم إنشاء فرقة تمارس الرقص الشعبي، وتصمم رقصات والمشاركة في عروض للجمهور.

وحققت الفرقة نجاحات كبيرة، وكانت تجوب كافة المحافظات وتقدم العروض داخل مصر، وبدأت رحلة العروض الخارجية أيضًا بالسفر للعرض في الكثير من الدول، وهو ما دفع المنتجين لاستغلال نجاح الفرقة والمشاركة في العديد من الأفلام الاستعراضية.



أبرز أعمال السينما

شارك الفنان محمود رضا بعدد من الأعمال السينمائية، وشارك أيضًا بأعمال استعراضية مختلفة فى ذلك الوقت، وكانت لها شعبية وجماهيرية كبيرة، واشتهرت تلك الأعمال بتنفيذ رقصات داخل السياق الدرامي، ظلت تعيش داخل وجداننا حتى الوقت الحاضر، وأبرز الأعمال السينمائية التي شارك بها فيلم "أحبك أنت، عروسة المولد، فتى أحلامي، ساحر النساء، قبلني في الظلام، إجازة نصف السنة، غرام في الكرنك".