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الأربعاء 10 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تنسيق الجامعات 2024|تعرف على برنامج نظم معلومات الأعمال BIS بتجارة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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أعلنت جامعة حلوان للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى عن برنامج نظم معلومات الاعمال BIS بكلية التجارة وإدارة الأعمال. 

ويعد برنامج نظم معلومات الأعمال (BIS) بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان نواة لتطوير التعليم الجامعي في مصر ويعكس رؤية وفلسفة جديدة في نسق التعليم العالي والجامعي من خلال الدراسة تعتمد على نظام الساعات المعتمدة يقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين ويمكن إضافة فصل صيفي.

يتطلب الحصول على البكالوريوس أن يجتاز الطالب بنجاح مائة وتسعة وعشرين (129) ساعة معتمدة، وذلك على مدى ثمانية فصول دراسية على الأقل – لا تشمل الفصول الدراسية الصيفية – مقسمة إلى أربعة مستويات دراسية يقوم الطالب بإعداد مشروع التخرج (يحتسب بستة ساعات معتمدة) في أحد مجالات استخدام نظم المعلومات في قطاع الأعمال.

يقدم البرنامج تخصصًا فريدًا يجمع ما بين إدارة الأعمال ونظم المعلومات يضم البرنامج نخبة منتقاة من أساتذة كليتى التجارة والحاسبات والمعلومات، وتكون لغة الدراسة بالبرنامج هي اللغة الإنجليزية.

يتميز خريجي برنامج نظم معلومات الأعمال بتأهلهم لكثير من فرص العمل المتنوعة والمختلفة بأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، ولعل التأهيل الذي يحصل عليه الطالب بالبرنامج لايؤهله فقط للحصول على وظيفة بالمجالات التالية، وإنما ليصبح خبيرًا متميزًا وقياديًا بارعًا في المستقبل وخاصة في قطاع نظم المعلومات. 

وعلي سبيل المثال لا الحصر فإن خريج البرنامج تكون الفرص متاحة أمامه للعمل في المجالات التالية، إنشاء قواعد البيانات المتخصصة، إنشاء وتصميم وبرمجة المواقع الإلكترونية، التجارة والتسويق الالكتروني، إنشاء وتحليل وتصميم النظم الادارية بمختلف أنشطتها ومجالاتها، شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات المختلفة، هيكلة وتصميم شبكات المعلومات لمنظمات الأعمال، المحاسبة الالكترونية المتخصصة، قطاع نظم المعلومات في البنوك وشركات التأمين وغيرها من قطاعات الأعمال.

الثانوية العامة كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان