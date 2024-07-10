الضرائب تصدر قرارات جديدة بإلزام الممولين والمكلفين بمنظومة الإيصال الإلكترونى

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن صدور ثلاثة قرارات جديدة خاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني، والتي تلزم الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقوائم المرفقة بهذه القرارات، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى ، وذلك اعتبارًا من تاريخ الإلزام الوارد بكل قرار وهي قرار رقم (٢٧٩) لسنة ٢٠٢٤ ، ويبدأ تاريخ الإلزام به اعتبارا من ١ أكتوبر ٢٠٢٤ ، وقرار رقم (٢٨٠) ويبدأ تاريخ الإلزام به ١ نوفمبر ٢٠٢٤ ، وقرار رقم (٢٧٨) لسنة ٢٠٢٤ ويبدأ تاريخ الإلزام به اعتبارا من ١ ديسمبر ٢٠٢٤ ، علما بأنه يمكن الإطلاع على هذه القرارات ، والقوائم المرفقة بها من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالى :

https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

وأشارت إلى ضرورة إلتزام الممولين والمكلفين بالقرارات الثلاثة بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج فاتورتك..حمايتك وجايزتك وذلك إعتباراً من تاريخ الإلزام الوارد بكل قرار .

وأكدت، أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب ، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني ، كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) على الرابط التالي :



https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الالكتروني لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك الاشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.

ومن الجدير بالذكر، أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن ١٦٣٩٥ وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن ١٦١٨٩ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.