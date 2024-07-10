المخرج فيصل الشناوي يستعرض أساسيات صناعة المحتوى لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية

شارك المخرج السينمائي فيصل الشناوي، عضو نقابة المهن السينمائية والمشرف الإقليمي على منصة المناجاة الرقمية، في البرنامج التدريبي "استراتيجية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ريادة الأعمال" الذي نظمه معهد إعداد القادة تحت شعار "Entrepreneurship Leaders".

قدم الشناوي للطلاب رؤى قيمة حول كيفية صناعة المحتوى الإحترافي بأبسط الإمكانيات، مركزًا على استخدام الهواتف المحمولة في التصوير والمونتاج والتقديم.

وخلال الورشة، عرف الشناوي صناعة المحتوى بأنها ما يقدم للجمهور المستهدف وفق قواعد معينة عبر وسائط متنوعة كالتلفزيون والإذاعات والمواقع الإلكترونية، مؤكدًا على أهمية تلبية احتياجات الجمهور من خلال الكتابة والصوت والصورة، مشيرًا إلى تنوع المحتوى الرقمي وقدرته على خلق قيمة وبناء الثقة مع الجمهور.

كما قدم الشناوي معادلة مبتكرة لصناعة المحتوى، موضحًا أن نقطة التقاطع بين الشغف والرغبة هي منطقة المحتوى الأمثل، مشددًا على أن الشغف هو المفتاح الأول لنجاح المحتوى، مقدمًا نصائح عملية لتحديد مجالات الشغف والإبداع.

وتضمنت الورشة تدريبات عملية، حيث تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات لوضع أفكار لمحتوى هادف وتصويره وإنتاج مقاطع فيدوهات احترافية.

يأتي هذا البرنامج في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، بهدف تكثيف البرامج التثقيفية والتأهيلية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، لبناء الإنسان وبناء الوعي.

وخلال كلمة الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير معهد إعداد القادة، حث الطلاب على الاستثمار في تطوير مهاراتهم في التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على أهميتها في النجاح الشخصي والمهني، وشجع الطلاب على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعرفة والقيم الإيجابية، مؤكدًا على أن طلاب الجامعات والمعاهد المصرية هم قادة المستقبل القادرين على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.