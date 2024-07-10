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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد مشروعات تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة محاور الطرق بالقاهرة الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الثامنة من صباح اليوم، جولة موسعة لتفقد أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة محاور الطرق بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس أشرف فتحى، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمحاور (التسعين الشمالى - R24 - RR - امتداد RR)، والمحاور بمنطقة الامتداد الشرقى بمدينة القاهرة الجديدة، والمحاور المجاورة للنادى الأهلى بالمدينة، وغيرها من المحاور، موجهاً بوضع خطة متكاملة طبقاً للأولويات بتوقيتات زمنية مضغوطة لتطوير ورفع كفاءة جميع المحاور بمدينة القاهرة الجديدة، قائلاً لمسئولى جهاز المدينة: "يجب أن تكون محاور الطرق بمدينة القاهرة الجديدة في أبهى صورة طوال الوقت"، وتحسين الصورة البصرية على جانبى الطرق.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الأعمال وبأعلى جودة، والمتابعة اليومية للموقف التنفيذى وعدم التهاون مع المقاولين المتقاعسين، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للطرق، واختيار أفضل الشركات لأعمال الصيانة، والاهتمام بأعمال تخطيط الطرق، وأعمال الزراعة، والجزر الوسطى، والنظافة، والرفع الفورى لأى مخلفات على جانبى الطرق.

كما وجه الوزير بوضع خطة إعلانية بمدينة القاهرة الجديدة، لتعظيم الاستفادة من المواقع المتميزة، وزيادة الموارد المالية للمدينة بما يضمن استدامة أعمال التنمية، والتنويه للمواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي بالمدينة، قبل البدء فى تنفيذ أى أعمال بمحاور الطرق، ووضع لافتات بالموقع لإعلامهم بالأعمال الجارى تنفيذها، ومواعيد الانتهاء منها.

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المهندس شريف الشربيني محاور الطرق المجتمعات العمرانية