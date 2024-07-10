الحجر الزراعي: نعمل على مدار الساعة لتسهيل انسياب السلع الزراعية للأسواق العالمية

قال الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعي المصري، إن الحجر الزراعي يعمل على مدار الساعة بهدف تسهيل انسياب السلع الزراعية للأسواق العالمية.

وأضاف موسى، أن الحجر الزراعي المصري يعمل من خلال استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية لدول العالم من خلال تطبيق منظومة التتبع للسلع المصدرة للخارج وكذا تطبيق الاشتراطات الحجريّة للدول المستوردة، والتوسع في فتح الأسواق والتحول الرقمي والتدريب المستمر للعاملين بالحجر الزراعي واستخدام التكنولوجيات في منظومة الصادر والوارد.

وأشار رئيس الحجر الزراعي، إلى أنه على الرغم من وجود العديد من التحديات الإقليمية والدولية إلا أن المنتج الزراعي المصري يغزو أكثر من ١٦٠ دولة لأكثر من ٣٥٠ سلعة زراعية.