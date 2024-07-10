تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، عددا من شوارع مدينة أجا خلال جولة مفاجئة لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع القمامة وكنس الأتربة وتقليم الأشجار بحضور محمد صلاح، مدير المتابعة بالمحافظة ورئيس مدينة أجا.

محافظ الدقهلية يفاجئ العاملين بمركز أجا ويستمع لشكاوى المواطنين في الموقف العمومي:

وزار المحافظ خلال جولته المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام مجلس المدينة للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين في شتى الملفات ومنها (ملف التصالح على مخالفات البناء - حل المشاكل في كافة القطاعات) والتقى بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم ومشاكلهم ووجه بسرعة حلها.

محافظ الدقهلية يكلف بتركيب مكيفات بالمركز التكنولوجي وحسن معاملة المواطنين:

وشدد "محافظ الدقهلية" على حسن استقبال المواطنين بالمركز التكنولوجي وسرعة إنهاء طلبتهم وتركيب مكيفات في صالة انتظار المواطنين عملا على راحتهم وإصلاح جهاز النداء الآلي بأرقام المواطنين.

محافظ الدقهلية يتفقد الموقف العمومي فى أجا ويستمع لشكاوي المواطنين:

كما تفقد " المحافظ " موقف أجا العمومي ووجه رئيس المدينة بسرعة صيانة دورات المياه الخاصة بالموقف وتعيين عمال نظافه عليها (عامل نظافة دورة مياه الرجال وعاملة نظافة دورة مياه السيدات) مشدداً على توفير زي مناسب لهم .

ووجه اللواء طارق مرزوق لرئيس مدينة أجا بتكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة ورفع نواتج التطهير على المجاري المائية داخل المدينة حتى لا يلقي المواطنين عليها قمامة وتتحول إلى مقالب قمامة وتشوه المظهر الجمالي والحضاري والصورة البصرية للمواطنين .

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