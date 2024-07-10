مؤشرات البورصة ترتفع جماعيا في مستهل تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء ، وصعد المؤشر السوق الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 28,559.27 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة “EGX 33 Shariah" بنسبة 0.46%، وصولا إلى مستوى 2,768.97 نقطة

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 6,352.52 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 9,203.7 نقطة.

كما صعد مؤشر "EGX ESG" بنسبة 0.71% وصولا لمستوى 5,761.3 نقطة، وكذلك مؤشر “EGX30-TR” بنسبة 0.52%، مسجلا 12,366.24 نقطة، وزاد أيضا مؤشر EGX30". Capped" بنسبة 0.42%، ليصل إلى مستوى 35,128.54 نقطة،