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الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرات البورصة ترتفع جماعيا في مستهل تعاملات الأربعاء

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء ، وصعد المؤشر السوق الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 28,559.27 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة “EGX 33 Shariah" بنسبة 0.46%، وصولا إلى مستوى 2,768.97 نقطة

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 6,352.52 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 9,203.7 نقطة.

كما صعد مؤشر "EGX ESG" بنسبة 0.71% وصولا لمستوى 5,761.3 نقطة، وكذلك مؤشر “EGX30-TR” بنسبة 0.52%، مسجلا 12,366.24 نقطة، وزاد أيضا مؤشر EGX30". Capped" بنسبة 0.42%، ليصل إلى مستوى 35,128.54 نقطة، 

مستهل التعاملات البورصة