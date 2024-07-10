حقوق عين شمس: بدء الدراسة ببرنامج الليسانس باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة

أعلنت كلية الحقوق برئاسة محمد صافي، عميد الكلية عن بدء الدراسة ببرنامج درجة الليسانس في الحقوق باللغة الانجليزية بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعى 2024/2025، وذلك بعد ما صدر القرار الوزاري باعتماد لائحة البرنامج.

وتجدر الإشارة إلى أن الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة عين شمس تحظى بسمعة علمية متميزة على المستويين المحلي والإقليمي، لا سيما بعد حصول برنامجها على الاعتماد الأكاديمي البرامجي بمقتضى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد رقم (235) بتاريخ 24 أبريل 2024م، حيث تخرج منها اعتبارًا من عام 2007 العديد من الكفاءات التي تشغل حاليًا مواقع مرموقة في مختلف هيئات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وتعد الدراسة وفقًا لنظام الساعات المعتمدة من أحدث الوسائل التعليمية المتميزة التى تواكب توجه الجامعات المصرية عامة، وجامعة عين شمس بصفة خاصة، نحو استحداث برامج موازية تقوم على منح الفرصة للطلاب للتخرج مباشرة متى استوفوا عدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها لائحة البرنامج دون التقيد بعدد السنوات اللازم للدراسة، وذلك إعمالا لأحكام المادة (79) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لعام 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

هذا وتمكنت كلية الحقوق وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من العمل المستمر من إعداد لائحة عصرية لبرنامج الليسانس في الحقوق باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة، ووافق عليها مجلس الكلية، ومجلس الجامعة، ولجنة قطاع الدراسات القانونية على مستوى الدولة المصرية، والمجلس الأعلى للجامعات.

وتتيح لائحة البرنامج الجديد للطلاب دراسة العديد من المقررات المستحدثة التي تتطلبها الحياة القانونية العملية شأن القانون الرقمى، وقانون الملكية الفكرية، وقانون الرياضة، وقانون حماية الآثار والتراث الحضارى، وقانون حماية المستهلك، واتفاقات التجارة العالمية، وقانون البيئة، والقانون المقارن، والقانون الدولى للبحار، وقانون النفط والغاز، والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتشريعات الاستثمار، والمنهجية القانونية، وذلك إضافة إلى تحديث وتطوير محتوى المقررات الأساسية لإكساب الدارس المعارف والمهارات اللازمة التي تمكنه من المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وتشترط لائحة البرنامج اجتياز الطالب عدد (١٢٦) ساعة معتمدة بنجاح، ويتخرج فى الفصل الدراسي الذي أتم فيه متطلبات التخرج، واعتمدت لائحة البرنامج نظام الإرشاد الأكاديمي، والذي يقوم على أساس تقديم الدعم والمساعدة للطلاب في اختيار المقررات التي يمكنهم دراستها والتسجيل بها، وتوجيههم طوال فترة دراستهم بالكلية.

ويُشترط لقبول الطلاب في برنامج الليسانس في الحقوق باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة من جمهورية مصر العربية أو ما يعادها من الشهادات العربية والأجنبية وفقًا للقواعد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وثمانين بالمائة من درجة اللغة الإنجليزية، وتجرى الدراسة فى البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية، ويُقسم العام الدراسي إلى فصلين إضافة إلى الفصل الصيفى، وسوف تُعلن الكلية قريبا عن آلية ومواعيد التقدم للبرنامج من خلال قنواتها الرسمية.