محافظ القليوبية: نعمل على تذليل جميع السبل لسرعة تشغيل مشروعات حياة كريمة

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة وما جرى من خلالها من مشروعات تخص قطاعات البنية التحتية والبنية الخدمية والمشروعات البيئية المختلفة بها في جميع القطاعات.

جاء ذلك أثناء المناقشة مع وفد مؤسسة حياة كريمة أثناء تقديم التهنئة لثقة القيادة السياسية في المهندس أيمن عطية لتولي منصب محافظ القليوبية وتهنئة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ لتجديد الثقة لها.

وأكد محافظ القليوبية أنه جار الوقوف على كافة التحديات التي تواجه المشروعات الحالية بالمرحلة الأولى بالمبادرة بمركز شبين القناطر، وأنه جار العمل على قدم وساق لسرعة تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية بمراكز طوخ وقليوب والخانكة.

جاء ذلك بحضور وفد مؤسسة حياة كريمة العقيد أحمد عيد مدير مكتب حياة كريمة بالقليوبية، ومصطفى السيد المنسق العام للمحافظة، ومحمد راضي نائب المنسق العام للمحافظة، والدكتور أحمد مصطفى منسق مركز بنها.

لقاء حياة كريمة

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